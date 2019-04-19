2019-04-19T13:11:04+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: «Я бы не хотел оставлять нашу Конституцию своему преемнику»

Президент обращается с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Настасья КОРСАК
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Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу. Фото: кадр видео / Беларусь 1Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу. Фото: кадр видео / Беларусь 1
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Президент сказал, что сейчас идет работа по усовершенствованию законодательства. Готовятся изменения и в основной закон - Конституцию.

- Предложениями по корректировке занимается Конституционный суд. Они специалисты высокого класса, на которых большая ответственность. К решению этой задачи привлечена общественность и ученые. На следующем этапе мы подключим отдельных членов партийных организаций. Чтобы это был выверенный документ для обсуждения на уровне президента.

Лукашенко ответил на свой же вопрос - хотел ли бы оставить эту Конституцию своему преемнику:

- Я честно и прямо говорю: нет! Я бы не хотел. Да мы и этап тот уже прошли, когда нам нужна была сильная власть - вот такая, какая у нас есть. Надо не властью делиться. Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти. Чтобы за экономику, к примеру, отвечало правительство вместе с парламентом. И Национальный банк не должен быть в стороне.

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