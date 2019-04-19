Лукашенко о строительстве: «Не стремитесь под Минском кусок земли отхватить. Я запретил это делать»

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- Большой популярностью у населения пользуется индивидуальное жилье. На него приходится более 40%. Это хорошо, правильно. Малоэтажная застройка соответствует духу нашего народа, нашей окружающей среде. Но хочу посоветовать белорусам: не стремитесь под Минском кусок земли отхватить. Я запретил это делать. Посмотрите на села: сколько умирающих деревень. Идите туда. Там и гектар земли можно взять. Это богатство ваше и ваших детей. Через пятилетку это будет востребовано, половину продадите. Не стремитесь под Минском или в радиусе 20 - 50 километров. Уже и там трудно найти. Зачем вам это? Сейчас не бедный, почти у каждого автомобиль. Возьмите эту деревню, возродите ее. Это ваше будущее, - сказал Александр Лукашенко.

Президент поручил правительству проработать вопрос развития городов-спутников, пересмотреть программы. Также он отметил, что предстоит реформировать программу семейного капитала.