Александр Лукашенко рассказал, каким должен быть будущий президент и почему он не должен ездить по фермам

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Обсуждая изменения, которые должны быть внесены в Конституцию, Александр Лукашенко признался, что не хотел бы, чтобы основной закон перешел к его преемнику в том виде, в котором он есть сейчас. И заговорил о том, каким должен быть президент.

- Что касается главы государства - будущего главы государства - он должен быть главой государства. Он не должен так много мотаться по полям и фермам. Я недавно упрекнул правительство: слушайте, люди не видят вас там, на фермах, на полях. И министров не видят. Надо идти туда, заниматься своими функциями. И это не только потому, что они нехорошие, а потому что у нас система так выстроена. Пришло время президенту оставить функции и полномочия. Он должен, как глава государства, решать кадровые вопросы.