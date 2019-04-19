Лукашенко: Гражданское общество должно шевелиться, не только плакаться, что где-то кресты снесли

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Президент подчеркнул, что в систему управления государством надо активнее вовлекать молодежь. При этом упрекнул в бездействии общественные организации, особенно «Белую Русь»

- Это крупная партия, хоть мы ее называем движением. Надо смелее! Подбирать молодежь и нам рекомендовать их - мы верим в вас, вы государственные, прогосударственные, мозги у вас государственные! И вместе с нашей молодежной организацией выталкивайте наверх эту молодежь! У нас нет компартии, которая занималась когда-то этими вопросами. Пока народ не выдвинул, не создал эту партию - у нас есть эта опора. У нас есть профсоюзы, ваша организация, молодежная организация! У нас есть женские организации, в конце концов, и ветераны подскажут. Вот оно - гражданское общество. Но это гражданское общество само должно шевелиться, не только плакаться, что где-то кресты снесли! Нет большей у вас проблемы. Вы разберитесь, кто эти кресты ставил, кто их разрешал. Ладно, это отдельный разговор.

Напомним, в начале апреля в урочище Куропаты под Минском, на месте массовых расстрелов репрессированных, снесли десятки крестов, установленные общественными активистами в память о жертвах репрессий.