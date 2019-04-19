Лукашенко: Тому, кто не любит встречаться с людьми, проводить эти нудные, долгие приемы - во власти делать нечего

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Александр Лукашенко отметил, что среди обращений, которые поступили во время недавней встречи с экспертами, журналистами, было много предложений по развитию регионов.

- Их жители действительно болеют душой за свой край. Предлагают интересные решения по развитию городов и деревень. Есть инициативы, которые касаются будущего всей страны, ее развития. Радует то, что люди думают масштабно, переживают искренне - безусловно, это свидетельствует о политической зрелости нашего общества. Для всех органов власти это ценная обратная связь от жителей. По сути, это дорожная карта наших действий. Тот, кто не любит встречаться с людьми, проводить эти нудные, долгие приемы - тому во власти делать нечего. Тем более в депутатском корпусе. Необходимо существенно поднять качественный уровень управленческого корпуса страны во всех его звеньях. Сегодня от руководителей требуются не только знания экономики, высокий профессионализм, ответственность за порученное дело, но и умение работать с людьми, разговаривать с людьми.