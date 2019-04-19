2019-04-19T12:18:56+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: Тому, кто не любит встречаться с людьми, проводить эти нудные, долгие приемы - во власти делать нечего

Президент обращается с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу. Фото: кадр видео / Беларусь 1Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу. Фото: кадр видео / Беларусь 1
Изменить размер текста:

Александр Лукашенко отметил, что среди обращений, которые поступили во время недавней встречи с экспертами, журналистами, было много предложений по развитию регионов.

- Их жители действительно болеют душой за свой край. Предлагают интересные решения по развитию городов и деревень. Есть инициативы, которые касаются будущего всей страны, ее развития. Радует то, что люди думают масштабно, переживают искренне - безусловно, это свидетельствует о политической зрелости нашего общества. Для всех органов власти это ценная обратная связь от жителей. По сути, это дорожная карта наших действий. Тот, кто не любит встречаться с людьми, проводить эти нудные, долгие приемы - тому во власти делать нечего. Тем более в депутатском корпусе. Необходимо существенно поднять качественный уровень управленческого корпуса страны во всех его звеньях. Сегодня от руководителей требуются не только знания экономики, высокий профессионализм, ответственность за порученное дело, но и умение работать с людьми, разговаривать с людьми.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Александр Лукашенко о развитии регионов: « Даю два года, чтобы привести в порядок города на примере Орши»
Лукашенко: Тот, кто посмеет уничтожить Беларусь - будет проклят нашим белорусским народом
Александр Лукашенко о введении в школах начальников по безопасности: «Вы больные? Где вы деньги возьмете?»
Лукашенко: Гражданское общество должно шевелиться, не только плакаться, что где-то кресты снесли
Лукашенко о построение IT-страны: «Это будущее нашего государства, не обладающего огромными запасами углеводородов»
Лукашенко призвал активнее озеленять города: Обленели мы, белорусы!
Александр Лукашенко о людях с инвалидностью: « На побережье строить особняки деньги есть, а помочь инвалиду – нет. Передайте их на содержание»
Александр Лукашенко о зарплатах бюджетников: «Воспитатель не может заработать на стороне - почистить обувь или машину отремонтировать»
Умер знаменитый тренер по спортивной гимнастикее Ренальд Кныш
Лукашенко о языках: Если кто-то хочет потерять разум - он потеряет русский язык, если хочет потерять сердце - потеряет белорусский язык
Александр Лукашенко: «Рост пенсий должен быть и в 2019 году»
Александр Лукашенко: «Почему не можем по нормальным ценам накормить народ? Заигрались в демократию в экономике!»
Александр Лукашенко: «Призывы к малому и среднему бизнесу иногда приводят к торбешникам и мешочникам!»
Александр Лукашенко: «На нас навешивали ярлыки, но мы создали страну для жизни»
В Миорах в бане случился пожар
Семья из Белостока приезжала «на закупы» и воровала одежду
Пожарный извещатель помог спасти жизнь жителю Жодино