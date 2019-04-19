Лукашенко призвал активнее озеленять города: Обленели мы, белорусы!

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- Природный ландшафт Беларуси - наше богатство и гордость. Но и города, особенно жилые массивы тоже должны утопать в зелени и цветах. Начиная с Гродно мы об этом много говорили. В нынешнем году нужно завершить в основном работу по благоустройству и озеленению страны. Это лейтмотив второго года трилогии Малой родины. Чистота, эстетика - это не просто наш бренд, это стиль жизни. В конце концов это здоровье людей. Ну неужели так трудно высадить деревья там, где пустыри? Где люди ходят с животными и так далее. Ну возьмите пойдите в лес. Там море маленьких растений. Возьмите выкопайте их и высаживайте там, где есть свободные места. Я дома это делаю. Будет красавица-ель, сосна, а это же здоровье! Это же вам нужно и вашим детям. Обленели мы, белорусы!

Президент добавил, что все жители страны ответственны за наведение порядка и его поддержание.

- Все должны подключиться к этой работе: местные власти, организации, предприятия, учреждения и, конечно, сами жители.