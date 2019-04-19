2019-04-19T12:21:49+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о языках: Если кто-то хочет потерять разум - он потеряет русский язык, если хочет потерять сердце - потеряет белорусский язык

Президент обращается с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Полина СВЕТЛОВА
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Лукашенко выступает с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собраниюЛукашенко выступает с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собраниюФото: Павел МАРТИНЧИК
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- Замечаю, опять пошла эта языковая волна. Я же вас просил: не поднимайте этот вопрос вообще! Он закрыт в Беларуси. У нас два государственных языка. Два: русский и белорусский. Не украинский, не российский. Русский, вы понимаете? Русский, в который мы душу вложили! Вместе с русскими людьми воевали - это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум - он потеряет русский язык. Если он хочет потерять свое сердце - он потеряет белорусский язык. Что вы хотите потерять - разум или сердце?

Президент отметил, что до него доходят жалобы от белорусов о том, что где-то вывески оперативно поменяли.

- До глупостей доходит. Еду по дороге: трасса, как ее называют, президентская. «Выконвай хуткасны рэжым». Мне, как белорусу, понятно, что хотел сказать автор. Едет русский человек или русскоязычный белорус, который лучше знает русский язык: «выконвай», «хуткасны». Но понял, что «режим». Неужели опять диктатура Лукашенко? Вот он тут ездит - «режим» написано! Что вы хотели этим показать? 50% населения, с запасом говорю, поймут, что требует дорожник или гаишник, но остальные же не поймут! Да и притом неправильно перевели, с ошибками. Пришлось вернуть название нормальное - оно у нас в крови. Кто поймет, что это скоростной режим, а не диктатура Лукашенко?

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