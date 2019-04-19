Умер знаменитый тренер по спортивной гимнастикее Ренальд Кныш

Ренальд Кныш умер в Гродно в ночь на 19 апреля. Фото: Минспорта и туризма.

Ему было 87 лет

Изменить размер текста: A A

Печальной новостью поделились в Министерстве спорта и туризма Беларуси. Ушел из жизни заслуженный тренер БССР и СССР по спортивной гимнастике Ренальд Кныш.

Ренальд в 1949 году был абсолютным чемпионом БССР среди юниоров по спортивной гимнастике. Тренером по гимнастике работал с 1953 года в гродненской детской спортшколе №3. Знаменитого уроженца города удостоили звания Почетный гражданин Гродно.

Его самые знаменитые подопечные - олимпийские чемпионки Елена Волчецкая и Ольга Корбут, чемпионка СССР Тамара Алексеева.

Кныш прославился тем, что изобрел около 30 элементов в спортивной гимнастике - за это ему и присвоили титул заслуженного тренера Советского Союза.