2019-04-19T12:32:09+03:00
Спорт
КП Беларусь

Умер знаменитый тренер по спортивной гимнастикее Ренальд Кныш

Ему было 87 лет
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Ренальд Кныш умер в Гродно в ночь на 19 апреля. Фото: Минспорта и туризма.Ренальд Кныш умер в Гродно в ночь на 19 апреля. Фото: Минспорта и туризма.
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Печальной новостью поделились в Министерстве спорта и туризма Беларуси. Ушел из жизни заслуженный тренер БССР и СССР по спортивной гимнастике Ренальд Кныш.

Ренальд в 1949 году был абсолютным чемпионом БССР среди юниоров по спортивной гимнастике. Тренером по гимнастике работал с 1953 года в гродненской детской спортшколе №3. Знаменитого уроженца города удостоили звания Почетный гражданин Гродно.

Его самые знаменитые подопечные - олимпийские чемпионки Елена Волчецкая и Ольга Корбут, чемпионка СССР Тамара Алексеева.

Кныш прославился тем, что изобрел около 30 элементов в спортивной гимнастике - за это ему и присвоили титул заслуженного тренера Советского Союза.

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