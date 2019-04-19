2019-04-19T12:52:02+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко об информационной безопасности: «Приходят ко мне с предложениями закрыть интернет. Это все чепуха!»

Президент обращается с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Настасья КОРСАК
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Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу. Фото: кадр видео / Беларусь 1Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу. Фото: кадр видео / Беларусь 1
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Президент заговорил об информационной безопасности.

- В первую очередь это касается сети интернет - основного источника информации для большинства людей. Особенно беспокоит массовое распространение ложной и провокационной информации. Ко мне приходят разные люди с предложениями, которые хотят закрыть интернет, какой-то отдельный интернет создать. Это все чепуха! Надо в интернете работать. Вы там еще не были и не работали, а уже предлагаете все закрыть, всех задушить, всех выбросить.

Не та ситуация в стране, чтобы всех душить, уверен президент.

- Вы посмотрите, кроме этой нашей дохлой оппозиции, кто у нас разного рода странички открывает и создает в разных и прочих сетях. Тут и соседи нам помогают, и те, кто в Беларусь приехали работать. Так вот тем надо вправить. Приехал в страну - работай как надо. Не хочешь работать - раз предупредили - второй раз вышвырнули из страны. Боремся не с тем, с кем надо, и не теми методами.

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