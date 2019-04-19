Александр Лукашенко об агротрендах: «Оборот органических продуктов уже превысил $100 млрд. И этот рынок будет расти»

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Александр Лукашенко обратил внимание на глобальный агротренд - производство органических продуктов исключительного качества. И рассказал, что скоро в Минске появится экорынок, где население увидит, что такое исключительно чистые настоящие продукты.

- Мы гордимся тем, что у нас хорошая сельскохозяйственная продукция. Наша природа позволяет создать чистейшую в экологическом смысле продукцию. И мы этот пример покажем на экорынке. Туда все смогут приехать и продавать свою продукцию. Но это уже другие цены, другая рентабельность, но и контроль, конечно. Туда не прорвешься с традиционной продукцией. У нас есть закон о производстве и обращении органической продукции, и задача правительства - разработать действенный механизм по его реализации. Потому что оборот этих продуктов уже превысил 100 млрд долларов США. Рентабельность - выше 15%. Этот рынок будет расти, и мы ни в коем случае не должны упустить эти возможности, - заявил президент.

Он также обратил внимание на проблему засилья экспортных овощей и фруктов на белорусских прилавках:

- И еще мы неоправданно много завозим традиционных белорусских овощей и фруктов, что недопустимо. Мы в состоянии вырастить все это на своей земле. В садовых хозяйствах давно пора навести порядок: где необходимо, заложите новые сады, используйте новые продуктивные сорта плодовых и кустарниковых.