2019-04-19T13:26:00+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о медицине: «600 жизней спасены с помощью пересадки печени. Не пьянтосы ли это?»

Президент обращается с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Захар ПЛАТОНОВ
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Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу. Фото: кадр видео / Беларусь 1Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу. Фото: кадр видео / Беларусь 1
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- Услуги наших специалистов востребованы за рубежом. На экспорте медуслуг страна в прошлом году заработала более 200 млн долларов. Когда-то все это мы возили, а теперь разрабатываем, - сказал президент и отметил, что врачи в Беларуси выполняют самые сложные операции, которые являются вершиной в хирургии: - У 300 человек бьется новое сердце. 600 жизней спасены с помощью пересадки печени. Когда эту цифру получил, подумал: не пьянтосы ли это, которые свою печень испортили алкоголем? Хотелось бы, чтобы Руммо (врач. - Ред.) доложил, сколько от этой заразы попортилась печень, а сколько действительно пострадали. Операция по пересадке почки у нас вообще рядовая операция. В это трудно поверить, но более 30 женщин после таких сложных операций смогли дать жизнь маленьким белорусам. Буквально в прошлом месяце наши хирурги, можно сказать, совершили чудо - прооперировали недоношенного ребеночка на шестой день после его рождения. Ребенку весом чуть более килограмма провели операцию на сердце. Нигде в мире ничего подобного еще не делали. Потому что для такой операции младенец должен весить хотя бы 2,5 - 3 килограмма.

Президент привел еще один пример виртуозной работы врачей:

- Не так давно женщина, которая два месяца находилась после аварии в коме, родила здорового ребенка. Врачи спасли и маму, и малыша. Такие случаи входят в историю медицины. Что важно, сложнейшие операции выполняются не только в Минске, но и в областных городах, где работают современные специализированные научно-практические центры.

Александр Лукашенко отметил, что эти случаи не должны заслонять недоработки в деревнях, поселках.

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