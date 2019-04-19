Лукашенко: Тот, кто посмеет уничтожить Беларусь - будет проклят нашим белорусским народом

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- Из обломков огромной империи мы создали новое государство, выстраивая почти с нуля экономическую, политическую, социальную систему. Вырастили его (государство. - Ред.), а вместе с ним новое поколение детей суверенной Беларуси. Мы учились быть независимыми - они такими родились. Вы знаете, много сейчас болтовни: вот Беларусь куда-то включат, поделят. Да невозможно это сегодня сделать, потому что они уже родились в свободной и независимой Беларуси. Тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь - они будут прокляты нашим белорусским народом. Кто посмеет это сделать силой - они получат мощнейший ответ от нашего народа и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым. Вот вам ответ на этот вопрос, если кто-то не понимает. Глубинный ответ.