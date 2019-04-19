2019-04-19T13:41:09+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко об электрификации: «Газ заменить на электричество? При нынешних ценах вы вряд ли согласитесь на это»

Президент выступает с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Оксана БРОВАЧ
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Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу. Фото: кадр видео / Беларусь 1Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу. Фото: кадр видео / Беларусь 1
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Александру Лукашенко задали вопрос об электрификации сельских населенных пунктов после ввода БелАЭС в эксплуатацию. Депутат предложил отопление и подогрев воды перевести на электричество и помочь жителям регионов с коммуникациями.

Президент сказал, что идею горячо поддерживает, тем более что страна планирует уходить от зависимости от российских природного газа и нефти. Но хотя и планируется профицит электричества, которое будет производить атомная электростанция в Островце, цены на него не будут копеечными.

- Газ заменить на электричество? При нынешних ценах вы вряд ли согласитесь на это. Мы же за российский кредит строим, нам надо возвращать этот кредит… Недешевая будет электроэнергия. Поэтому, скорее всего, придется дотировать. Надо посмотреть, с чего мы возьмем эти деньги. Все в цене. Я как раз сторонник вот этого процесса: нам надо переходить на электрическую энергию, - сказал президент. - Если вы согласны на нынешнюю цену - да Господь с вами, завтра сделаем и поможем вам электрифицировать ваши дома, и живите на здоровье в них. Посчитайте, если вам выгодно. Проведем эксперимент, посмотрим, что получится. Главное - в цене.

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