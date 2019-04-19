2019-04-19T13:10:39+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: Я категорический противник строительства новых памятников

Президент обращается с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Полина СВЕТЛОВА
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Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу. Фото: кадр видео / Беларусь 1Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу. Фото: кадр видео / Беларусь 1
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Депутат Палаты представителей Алена Анисим отметила, что в Беларуси нет памятников первым государственным деятелям БССР: Александру Червякову, Змицеру Жилуновичу, Тишке Гартному, первому президенту Академии наук Беларуси Всеволоду Игнатовскому.

- Как вы считаете, может быть, стоит обратить на это внимание и установить такие памятники в нашей столице?

- Может быть, уже следующий президент? - ответил Лукашенко. - Вы знаете мое отношение к памятникам. Я против того, чтобы их разрушали, поэтому здесь вот напротив вас стоит кем-то нелюбимый памятник Владимиру Ильичу - создателю первого нашего государства, в котором и мы были и многому там научились. Я против борьбы с памятниками, но я и категорический противник строительства новых памятников. Поэтому за последнее время мы не строили памятники. Вот недавно в Узбекистане мы нашему писателю открыли памятник, потому что он был связан с этой землей. А внутри страны я как-то не сторонник этого. Я не буду поддерживать эти инициативы, хотя, наверное, что-то в этом есть, коль люди создают памятники. Есть чем заниматься и не надо нам отвлекаться на памятники и какие-то ненужные вещи. Будем писать про это стосы книг.

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