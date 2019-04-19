2019-04-19T13:02:08+03:00
Политика
КП Беларусь

Депутат Игорь Марзалюк предложил Лукашенко ввести День белорусской государственности

Президент обращается с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Полина СВЕТЛОВА
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Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу. Фото: кадр видео / Беларусь 1Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу. Фото: кадр видео / Беларусь 1
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После выступления президента свои вопросы ему задали депутаты.

- Мне кажется, было бы уместно ввести День белорусской государственности и праздновать этот день 5 июня - это день памяти святой Евфросинии Полоцкой, которая была и полоцкой княжной, и является святой патронкой Беларуси, той святой, которой поклоняются и православные, и католики. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет, - обратился к президенту депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк.

- Это несколько неожиданно. Наверное, ты, как Давыдько говорит, в аккаунтах не участвовал, не размещал там эту тему, поэтому я не прочитал ее нигде. Мне надо очень серьезно подумать. Да, Киев, Новгород, Полоцк - это наша колыбель. Но это не значит, что потом не появились более сильные центры в виде Москвы и так далее. Поэтому чтобы никто тут не обиделся. Но это интересное предложение, у меня, честно скажу, не хватает знаний здесь - надо понимать, что значит День государственности, День независимости. Поэтому, чтобы не было спешки в этом плане, давайте вместе подумаем над этим. Проведем анализ, чтобы не попасть под критику.

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