2019-04-19T16:33:58+03:00
Общество
КП Беларусь

В Могилеве домашняя кошка заболела бешенством

А две недели назад зарегистрирован случай бешенства лисы
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В Могилеве кошка заразилась бешенством.В Могилеве кошка заразилась бешенством.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Случай бешенства у домашней кошки выявили в Могилеве 16 апреля, пишет mogilevnews.by. Эта вирусная болезнь может быть опасна для людей.

Вирус передается через слюну животного, им можно заразиться, если животное оцарапало или укусило человека. В таком случае нужно как можно быстрее тщательно промыть место контакта проточной водой с мылом. Затем обработать рану дезинфицирующим средством (например, йодом), перевязать и обратиться в травмпункт.

В Беларуси по закону все владельцы домашних собак, кошек и других плотоядных животных как минимум раз в год показывать питомца ветеринару и делать прививку от бешенства. Владельцу выдается справка о прививке с указанием даты и вакцины. За нарушение этого требования может грозить внушительный штраф - от 510 рублей.

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