КП Беларусь
В ДТП под Минском пострадали трое детей
За рулем была мама
В аварии пострадали дети 2, 4 и 6 лет.Фото: Александра КВИТКЕВИЧ
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ДТП произошло 18 апреля на съезде с трассы М14 и на выезде на дорогу Семков Городок - Казеково. Водитель «Фольксвагена» не уступила дорогу МАЗу.
За рулем автомобиля находилась мать троих детей. В результате аварии получили травмы 6-летняя девочка и мальчики 2 и 4 лет. Их забрали в РНПЦ детской хирургии. В больницу также попал водитель МАЗа, сообщают в пресс-службе УГАИ МВД Беларуси.
За три месяца с начала года в стране произошло 55 аварий с участием детей, в которых погибло 3 ребенка.