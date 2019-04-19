В ДТП под Минском пострадали трое детей

В аварии пострадали дети 2, 4 и 6 лет. Фото: Александра КВИТКЕВИЧ

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ДТП произошло 18 апреля на съезде с трассы М14 и на выезде на дорогу Семков Городок - Казеково. Водитель «Фольксвагена» не уступила дорогу МАЗу.

За рулем автомобиля находилась мать троих детей. В результате аварии получили травмы 6-летняя девочка и мальчики 2 и 4 лет. Их забрали в РНПЦ детской хирургии. В больницу также попал водитель МАЗа, сообщают в пресс-службе УГАИ МВД Беларуси.

За три месяца с начала года в стране произошло 55 аварий с участием детей, в которых погибло 3 ребенка.