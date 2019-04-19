2019-04-19T13:20:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В ДТП под Минском пострадали трое детей

За рулем была мама
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
В аварии пострадали дети 2, 4 и 6 лет.В аварии пострадали дети 2, 4 и 6 лет.Фото: Александра КВИТКЕВИЧ
Изменить размер текста:

ДТП произошло 18 апреля на съезде с трассы М14 и на выезде на дорогу Семков Городок - Казеково. Водитель «Фольксвагена» не уступила дорогу МАЗу.

За рулем автомобиля находилась мать троих детей. В результате аварии получили травмы 6-летняя девочка и мальчики 2 и 4 лет. Их забрали в РНПЦ детской хирургии. В больницу также попал водитель МАЗа, сообщают в пресс-службе УГАИ МВД Беларуси.

За три месяца с начала года в стране произошло 55 аварий с участием детей, в которых погибло 3 ребенка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Могилеве мотоциклист серьезно пострадал после столкновения с кроссовером
Пожаловалась в милицию на то, что знакомая не следит за детьми: в Черикове два брата убили женщину
Лукашенко о «деле медиков»: Сажали и будем сажать за то, что творят
Лукашенко: Что такое 1000 рублей для спортсмена? Это же не зарплата! Об этом стыдно публично говорить
Председателя сельсовета из Вороновского района нашли мертвым в лесу
Лукашенко: «Детям нужны герои, на кого они будут равняться, а не наркоту в карманах возить»
Лукашенко - Канопацкой про госпредприятия: «Не спеши, Аня, все продавать»
Лукашенко о пожаре в Нотр-Даме: Может, это Господь трясет кулаком нашему поколению?
Лукашенко об электрификации: «Газ заменить на электричество? При нынешних ценах вы вряд ли согласитесь на это»
Александр Лукашенко рассказал, каким должен быть будущий президент и почему он не должен ездить по фермам
Лукашенко о медицине: «600 жизней спасены с помощью пересадки печени. Не пьянтосы ли это?»
Александр Лукашенко об агротрендах: «Оборот органических продуктов уже превысил $100 млрд. И этот рынок будет расти»
Лукашенко: Я категорический противник строительства новых памятников
Александр Лукашенко: «Я бы не хотел оставлять нашу Конституцию своему преемнику»
Лукашенко о строительстве: «Не стремитесь под Минском кусок земли отхватить. Я запретил это делать»
Депутат Игорь Марзалюк предложил Лукашенко ввести День белорусской государственности
Лукашенко о демографической ситуации: «Нет четверых детей, как у Румаса - не можешь быть министром»