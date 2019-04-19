Лукашенко о пожаре в Нотр-Даме: Может, это Господь трясет кулаком нашему поколению?

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- Я не суеверный человек, но что-то в этом есть. После пожара в Нотр-Даме в Париже один из нелюбимых наших российских ведущих очень правильно подметил: слушайте, а может, это сигнал? Может, это Господь не пальцем, а уже кулаком трясет нашему поколению? И где - в оплоте демократии, в Париже. Так пусть хоть это заставит нас задуматься и учиться на чужих ошибках.

Напомним, вечером 15 апреля случился пожар в одном из величайших христианских храмов - Соборе Парижской Богоматери. Огонь тушили до рассвета, кадры с обрушением 40-метрового шпиля Нотр-Дама потрясли весь мир. Пламя удалось ликвидировать только утром следующего дня. Старинные реликвии спасены, никто из людей не пострадал. Возбуждено уголовное дело, прокуратура Парижа начала расследование о неумышленном причинении ущерба.