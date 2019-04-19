Лукашенко - Канопацкой про госпредприятия: «Не спеши, Аня, все продавать»

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Депутат Анна Канопацкая напомнила президенту, что он поставил амбициозную задачу - выйти на 100 млрд долларов ВВП. И спросила, готов ли глава государства на принципиально новые реформы в экономике, которые помогут достичь этой цели.

- Я готов на любые реформы, которые вы готовы выдержать. Не надо меня упрекать, что я ретроград, - отрезал Александр Лукашенко. - Мы спаскудзілі гэтае паняцце - реформы. Я использую слово «совершенствование», чтоб не ломать - реформа связано с ломкой. У нас есть огромная масса населения, которая при слове «реформы» под плинтус лезет. Дело не во мне. Хотите реформ - будут вам реформы.

Президент напомнил про индустриальный парк «Великий камень», в который можно прийти с инвестициями, производить и продавать товар пятого поколения и не платить налоги.

Что касается промышленных предприятий, которые находятся под госуправлением, Александр Лукашенко сказал, что готов их продать. Но не за столько, за сколько их готовы купить.

- Я готов сегодня продать «Белкалий». Я назвал цену, посчитал и назвал: 30 миллиардов долларов. Будешь покупать? Завтра забирай. Я согласен, не сразу плати: три года, пять лет отдавай. Бери кредит на Западе, я тебе продаю «Белкалий». Но никто не хочет! «Белкалий» у меня готовы купить и в России, и в Китае, и в Америке - везде. Знаешь за сколько? 5 миллиардов, - говорит Лукашенко.

Выручка предприятия, по словам президента, в прошлом году была 2,5 миллиарда. Точно так же категорично глава государства высказался про БелАЗ и МАЗ.

- Надо заплатить такую цену, которая удовлетворяет собственника, а они хотят взять бесплатно. Не надо так торопиться, не спеши, Аня, все продавать. Еще продадим! Главный вопрос - в цене, 30 миллиардов - и у тебя «Беларуськалий».