2019-04-19T14:13:25+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко - Канопацкой про госпредприятия: «Не спеши, Аня, все продавать»

Президент обращается с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
Фото: БелТАФото: БелТА
Изменить размер текста:

Депутат Анна Канопацкая напомнила президенту, что он поставил амбициозную задачу - выйти на 100 млрд долларов ВВП. И спросила, готов ли глава государства на принципиально новые реформы в экономике, которые помогут достичь этой цели.

- Я готов на любые реформы, которые вы готовы выдержать. Не надо меня упрекать, что я ретроград, - отрезал Александр Лукашенко. - Мы спаскудзілі гэтае паняцце - реформы. Я использую слово «совершенствование», чтоб не ломать - реформа связано с ломкой. У нас есть огромная масса населения, которая при слове «реформы» под плинтус лезет. Дело не во мне. Хотите реформ - будут вам реформы.

Президент напомнил про индустриальный парк «Великий камень», в который можно прийти с инвестициями, производить и продавать товар пятого поколения и не платить налоги.

Что касается промышленных предприятий, которые находятся под госуправлением, Александр Лукашенко сказал, что готов их продать. Но не за столько, за сколько их готовы купить.

- Я готов сегодня продать «Белкалий». Я назвал цену, посчитал и назвал: 30 миллиардов долларов. Будешь покупать? Завтра забирай. Я согласен, не сразу плати: три года, пять лет отдавай. Бери кредит на Западе, я тебе продаю «Белкалий». Но никто не хочет! «Белкалий» у меня готовы купить и в России, и в Китае, и в Америке - везде. Знаешь за сколько? 5 миллиардов, - говорит Лукашенко.

Выручка предприятия, по словам президента, в прошлом году была 2,5 миллиарда. Точно так же категорично глава государства высказался про БелАЗ и МАЗ.

- Надо заплатить такую цену, которая удовлетворяет собственника, а они хотят взять бесплатно. Не надо так торопиться, не спеши, Аня, все продавать. Еще продадим! Главный вопрос - в цене, 30 миллиардов - и у тебя «Беларуськалий».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Могилеве мотоциклист серьезно пострадал после столкновения с кроссовером
Пожаловалась в милицию на то, что знакомая не следит за детьми: в Черикове два брата убили женщину
Лукашенко о «деле медиков»: Сажали и будем сажать за то, что творят
Лукашенко: Что такое 1000 рублей для спортсмена? Это же не зарплата! Об этом стыдно публично говорить
Председателя сельсовета из Вороновского района нашли мертвым в лесу
Лукашенко: «Детям нужны герои, на кого они будут равняться, а не наркоту в карманах возить»
Лукашенко о пожаре в Нотр-Даме: Может, это Господь трясет кулаком нашему поколению?
Лукашенко об электрификации: «Газ заменить на электричество? При нынешних ценах вы вряд ли согласитесь на это»
Александр Лукашенко рассказал, каким должен быть будущий президент и почему он не должен ездить по фермам
Лукашенко о медицине: «600 жизней спасены с помощью пересадки печени. Не пьянтосы ли это?»
В ДТП под Минском пострадали трое детей
Александр Лукашенко об агротрендах: «Оборот органических продуктов уже превысил $100 млрд. И этот рынок будет расти»
Лукашенко: Я категорический противник строительства новых памятников
Александр Лукашенко: «Я бы не хотел оставлять нашу Конституцию своему преемнику»
Лукашенко о строительстве: «Не стремитесь под Минском кусок земли отхватить. Я запретил это делать»
Депутат Игорь Марзалюк предложил Лукашенко ввести День белорусской государственности
Лукашенко о демографической ситуации: «Нет четверых детей, как у Румаса - не можешь быть министром»