Лукашенко: «Детям нужны герои, на кого они будут равняться, а не наркоту в карманах возить»

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- Здоровье нации - это забота не только медиков, но и каждого из нас, - сказал президент. - Без физической активности, занятий спортом не будет здоровых детей, здоровых людей, здоровой нации в целом. Внимание государства к этой теме всегда самое пристальное. И прежде всего мы сами должны показывать пример здорового образа жизни, тоже находить в своем графике время для занятий спортом. Присутствовать на спортивных мероприятиях. Спорт - это наша идеология. Поднятие Государственного флага, исполнение Государственного гимна в честь наших спортсменов укрепляют авторитет Беларуси на международной арене, но главное, пробуждают в сердцах миллионов белорусов чувство гордости за Родину.

Вчера юношеская сборная Беларуси (U-18) обыграла Чехию на чемпионате мира в элитном дивизионе, который проходит в Швеции. Президент оценил:

- Эта победа мальков… над чехами! Не только по счету, но и по игре выиграли. Это дает надежду. Но если Тетерин (глава Белорусской теннисной федерации. - Ред.) в субботу, воскресенье в Австралии провалит полуфинальный матч (Беларусь в полуфинале Кубка федерации играет с Австралией. - Ред.) - это позор будет. Это такой позор, как в биатлоне и лыжах.

Президент отметил успехи Беларуси на чемпионате Европы в Беларуси по тяжелой атлетике:

- Те же люди, те же тренеры. Но любо-дорого было посмотреть. Небольшая компактная страна заняла первое место фактически (первое место у многомиллионной России. - Ред.). А у нас Вадим Девятовский (глава БФЛА. - Ред.) хвастается и боится фамилию назвать - полтора человека в легкой атлетике. У тебя экзамен: Европейские игры, а потом легкоатлетический матч Европа - США. Вот и покажешь.

Отдельные виды спорта президент критиковал:

- Для развития спорта в нашей стране сделано все и даже больше. Необходимые поручения по решению конкретных системных вопросов (от ботинок до лыж) даны, и приоритеты расставлены. Выполняйте! От спортсменов требуется только одно - результат. Во времена Девятовского такого не было, но они давали результат. Хотите играть в футбол - берите мяч и идите бегайте, играйте. Вас заметят, лучших привлекут на лучшие стадионы, и вы покажете свою прыть. А не 0:4 с Голландией... На вас же смотрят дети, те, кто делает первые шаги в мир большого спорта. Им нужны герои. Сильные, целеустремленные, трудолюбивые. Победители. Те, на кого они будут равняться. А не наркоту по карманам возить (подразумевается случай с игроками «Юниора». - Ред.).

Президент призвал обеспечить школы инвентарем:

- У наших детей должны быть лучшие условия для занятий спортом. Спортивные школы до 1 июля надо обеспечить необходимым инвентарем и оборудованием, причем преимущественно отечественного производства. Это задача правительству, председателям облисполкомов и Минского горисполкома. Вместе несете персональную ответственность. Кроме того, по-хозяйски посмотрите на школьные стадионы, спортивные дворовые площадки и велодорожки.