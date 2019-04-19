Председателя сельсовета из Вороновского района нашли мертвым в лесу

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Тело Мечислава Шведа, председателя Жирмунского сельсовета, нашли 19 апреля возле деревни Бастуны, служебный автомобиль находился рядом. Криминальная версия не рассматривается, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Во вторник, 16 апреля, Мечислав Швед еще был на работе. После 11 часов он сел в служебный автомобиль белого цвета и уехал. После этого его мобильный телефон был недоступен. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что мужчина заходил в продуктовый магазин в агрогородке Жирмуны, купил две пачки сигарет, а потом снова сел в машину и направился в сторону городского поселка Вороново.

Мужчина не злоупотреблял алкоголем и не курил, последние годы у него были проблемы с сердцем.