2019-04-19T14:26:33+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: Что такое 1000 рублей для спортсмена? Это же не зарплата! Об этом стыдно публично говорить

Президент обращается с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию и высказался о зарплатах в спорте
Захар ПЛАТОНОВ
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Лукашенко пригрозил хоккейному "Динамо", что с такими результатами нечего выступать в КХЛ.Лукашенко пригрозил хоккейному "Динамо", что с такими результатами нечего выступать в КХЛ.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- Недавно на заседании НОК я поручил, чтобы до каждого губернатора довели, какую команду он должен возродить. Восстановить и содержать. Когда мне назвали зарплату, которую получают там, откуда мы хотим черпать таланты… Мне стало не по себе. 300 рублей - 150 долларов. Кто будет профессионально заниматься спортом за эти деньги? О гандболе шла речь. Поручил: чтобы у спортсмена, который играет в чемпионате Беларуси, зарплата была не ниже средней по стране, остальное - за результат. Губернаторы, принимаете к исполнению. Чтобы потом ко мне не приходили и не жаловались. Уже не говорю о тренерах… Мы же можем это сделать. Что такое 800 - 1000 рублей для спортсмена? Это же не зарплата! Об этом стыдно публично говорить. Я против бешеных зарплат в спорте, как в минском «Динамо». До 15 миллионов в год выбрасываем, и что они показали? Может быть, один год они еще во главе с Шуневичем опозорятся, а дальше не нужен нам такой КХЛ и не нужна нам такая команда. Такой позор страны. За 15 миллионов долларов мы сами будем содержать весь хоккей в Беларуси! Как будто эти пацаны, которые побили вчера морду чехам - лучшей хоккейной империи, где-то тренировались… Они же здесь учились, в Беларуси. И чемпионата у них не было (вероятно, имеется в виду КХЛ или МХЛ. - Ред.). У всех (белорусов, канадцев, американцев, русских) две ноги, две руки и одна голова на плечах. Так играйте.

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