2019-04-19T14:39:05+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о «деле медиков»: Сажали и будем сажать за то, что творят

Президент обращается с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию и высказался на тему «дела медиков»
Захар ПЛАТОНОВ
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Лукашенко прокомментировал задержания в сфере здравоохранения.Лукашенко прокомментировал задержания в сфере здравоохранения.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- То, что бытует у нашего народа: ах, президент пересажал неких врачей. Сажали и будем сажать за то, что творят. Это казнокрады, ворюги и взяточники, прежде всего руководители учреждений. Обычные хирурги, стоя у операционных столов, чудеса творят, а они за спиной взятки берут и на 30 - 50% завозят сюда лекарства и оборудование медицинское дороже, чем по мировой цене. Вы хотите, чтобы это прощалось? Не будет, потому что эти взятки, откаты от 30% до 50%, а иногда и в два раза, ложатся в цену этого оборудования и лекарств, которые продаем. Из чьих карманов взятки? Из ваших. Поэтому не надо страдать, что Лукашенко пересажал. Ведите себя нормально, не воруйте у людей, не крадите у государства. Как меня мама учила: не бяры чужога.

Президент Лукашенко привел пример одного задержания.

- Это позорище. Зашли в гараж, а там - склад валюты. Если бы Каллаур зашел туда, с ума сошел бы. В Национальном банке такого не увидишь. И он (задержанный. - Ред.) рассказывает, что ему подарили: кто - из России, кто-то - из Америки -привезли ему чемоданами валюту и подарили. И он спрятал ее в гараже - двойную стенку сделал. Этого быть не должно. Не надо на меня за это обижаться. Как можно простить, когда ты бедноту обдираешь? Мне уже неудобно. Развернули эту борьбу, а на очереди еще сотня человек (доложили). Деваться некуда.

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