2019-04-19T15:13:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пожаловалась в милицию на то, что знакомая не следит за детьми: в Черикове два брата убили женщину

В жестоком преступлении обвиняют ранее судимых братьев 18 и 20 лет
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: Следственный комитет.Фото: Следственный комитет.
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Тело женщины 10 апреля в частном доме в Черикове нашли спасатели. Ее дом горел, и МЧС вызвал местный житель. Было заметно, что женщина умерла не из-за пожара, а от насильственной смерти.

Как оказалось, ее убили. В этом преступлении подозревают местных жителей, братьев 18 и 20 лет, ранее судимых за кражу. Следователи выяснили, что молодые люди испытывали неприязнь к этой женщине. На допросе они объяснили почему.

- Они сказали, что ранее эта женщина сообщила в правоохранительные органы о том, что их сестра ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности по отношению к малолетним детям. В результате семью поставили на профилактический учет как находящуюся в социально опасном положении, - комментирует Анастасия Лавринович, официальный представитель Следственного комитета по Могилевской области.

Об этом братья вспомнили, когда пьянствовали у себя дома. Решили разобраться. Женщина впустила парней в дом, а они стали избивать ее. Потом смертельно ранили ножом. Затем обчистили жилище - вынесли компьютерную технику и продукты. Дом подожгли, нож выбросили в реку.

Задержанным предъявили обвинение по нескольким статьям - за убийство, кражу и поджог.

Вину парни признали. Назначена экспертиза, которая установит психологическое состояние обвиняемых.

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