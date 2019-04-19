КП Беларусь
В Могилеве мотоциклист серьезно пострадал после столкновения с кроссовером
Байкер в больнице
Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Изменить размер текста:
Авария произошла в Могилеве 18 апреля в 11.40 на улице Пионерской.
С мотоциклистом на «Хонде» столкнулся кроссовер «Сузуки Гранд Витара». За рулем автомобиля был 63-летний местный житель.
По предварительной информации, кроссовер разворачивался, когда задел мотоцикл, двигавшийся в попутном направлении, сообщают в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
В результате ДТП 40-летний мотоциклист доставлен в больницу с множественными травмами. По факту аварии проводится проверка.