В Могилеве мотоциклист серьезно пострадал после столкновения с кроссовером

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Авария произошла в Могилеве 18 апреля в 11.40 на улице Пионерской.

С мотоциклистом на «Хонде» столкнулся кроссовер «Сузуки Гранд Витара». За рулем автомобиля был 63-летний местный житель.

По предварительной информации, кроссовер разворачивался, когда задел мотоцикл, двигавшийся в попутном направлении, сообщают в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

В результате ДТП 40-летний мотоциклист доставлен в больницу с множественными травмами. По факту аварии проводится проверка.