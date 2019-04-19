2019-04-19T16:20:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Посмотрите! На какие слова Лукашенко так эмоционально реагировал депутат Марзалюк?

Видео с бурной реакцией стало одним из самых ярких моментов ежегодного Послания президента к белорусскому народу и Национальному собранию [видео]
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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На какие слова Лукашенко так эмоционально реагировал депутат Марзалюк?.

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Скрин видео tvr.by

Скрин видео tvr.by

Зрителей прямой трансляции выступления Александра Лукашенко, и в особенности пользователей соцсетей, впечатлила реакция депутата Палаты представителей Национального собрания Игоря Марзалюка. Он слушал президента со слезами на глазах, активно кивал головой, а в конце очень бурно и горячо аплодировал главе государства. О чем же шла речь?

В этот момент Лукашенко говорил о суверенитете Беларуси.

- Вы знаете, много сейчас всякой болтовни: Беларусь куда-то включат, поделят... Да невозможно это сделать, потому что они (новое поколение. - Ред.) уже родились в свободной и независимой Беларуси. И тот, кто посмеет сегодня уничтожить Беларусь, они будут прокляты нашим белорусским народом. А кто посмеет сделать силой, тот получит мощнейший ответ от нашего народа, прежде всего от тех, кто родился, - сказал президент и сорвал овации в зале.

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