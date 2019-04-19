2019-04-19T17:18:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Не хотелось жаловаться: пенсионерка ночевала в сарае, потому что сын бил и угрожал арбалетом

Семья в поле зрения милиции раньше не попадала, но в ней процветало домашнее насилие
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
50-летнего мужчину задержали за избиение 70-летней матери.50-летнего мужчину задержали за избиение 70-летней матери.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Рассказать о том, что ей угрожают убийством, 70-летняя пенсионерка из Молодечненского района решилась только на пятый день после того, как все произошло. До этого, как говорят в милиции, ей не хотелось жаловаться на собственного сына.

Оказалось, что 50-летний сын, вернувшись с работы пьяным, налетел на мать с претензиями, что она не слишком активно работает на приусадебном участке. Ссора закончилась побоями.

- Удары наносились руками и ногами, без разбора, по различным частям тела. В довершение мужчина достал арбалет, угрожая, приставил его к голове матери и нажал на курок. Перепуганная женщина с трудом поняла, что оружие было не заряженным. Улучив момент, пенсионерка выбежала из дома. Несколько дней она ночевала в собственном сарае и у знакомых, боясь вернуться домой, - рассказывают в пресс-службе МВД.

Сейчас ее сын в изоляторе временного содержания Молодечненского РОВД, и ему грозит наказание более суровое, чем за пьяный дебош - в отношении него возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

- У задержанного изъяты два арбалета, обрез охотничьего ружья и патроны. Он пока отказывается объяснять причины произошедшего и рассказывать об обстоятельствах. Раньше тревожных сигналов из этой семьи не поступало, сам фигурант не попадал в поле зрения милиции. Хотя о неблагополучной ситуации наверняка знали соседи, - комментирует инспектор милиции Молодечненского РОВД Сергей Аминов.

В Беларуси проходит профилактическая акция «Дом без насилия!». Правоохранители намерены донести до белорусов, что насилие в любом виде - это неприемлемо. В прошлом году милиция выписала чуть меньше 7 тысяч защитных предписаний в адрес агрессоров - их обязали жить отдельно от семьи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Четырех девушек в Бресте сбила на «зебре» 41-летняя автоледи на Fiat
На Пасху на границе откроют пункты упрощенного пропуска
Генпрокурор: «Молодые люди по бестолковости употребляют наркотики»
В Могилеве домашняя кошка заболела бешенством
Посмотрите! На какие слова Лукашенко так эмоционально реагировал депутат Марзалюк?
В Могилеве мотоциклист серьезно пострадал после столкновения с кроссовером
Пожаловалась в милицию на то, что знакомая не следит за детьми: в Черикове два брата убили женщину
Лукашенко о «деле медиков»: Сажали и будем сажать за то, что творят
Лукашенко: Что такое 1000 рублей для спортсмена? Это же не зарплата! Об этом стыдно публично говорить
Председателя сельсовета из Вороновского района нашли мертвым в лесу
Лукашенко: «Детям нужны герои, на кого они будут равняться, а не наркоту в карманах возить»
Лукашенко - Канопацкой про госпредприятия: «Не спеши, Аня, все продавать»
Лукашенко о пожаре в Нотр-Даме: Может, это Господь трясет кулаком нашему поколению?
Лукашенко об электрификации: «Газ заменить на электричество? При нынешних ценах вы вряд ли согласитесь на это»
Александр Лукашенко рассказал, каким должен быть будущий президент и почему он не должен ездить по фермам
Лукашенко о медицине: «600 жизней спасены с помощью пересадки печени. Не пьянтосы ли это?»
В ДТП под Минском пострадали трое детей
Александр Лукашенко об агротрендах: «Оборот органических продуктов уже превысил $100 млрд. И этот рынок будет расти»
Лукашенко: Я категорический противник строительства новых памятников
Александр Лукашенко: «Я бы не хотел оставлять нашу Конституцию своему преемнику»
Лукашенко о строительстве: «Не стремитесь под Минском кусок земли отхватить. Я запретил это делать»
Депутат Игорь Марзалюк предложил Лукашенко ввести День белорусской государственности
Лукашенко о демографической ситуации: «Нет четверых детей, как у Румаса - не можешь быть министром»