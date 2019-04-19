Не хотелось жаловаться: пенсионерка ночевала в сарае, потому что сын бил и угрожал арбалетом

Семья в поле зрения милиции раньше не попадала, но в ней процветало домашнее насилие

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Рассказать о том, что ей угрожают убийством, 70-летняя пенсионерка из Молодечненского района решилась только на пятый день после того, как все произошло. До этого, как говорят в милиции, ей не хотелось жаловаться на собственного сына.

Оказалось, что 50-летний сын, вернувшись с работы пьяным, налетел на мать с претензиями, что она не слишком активно работает на приусадебном участке. Ссора закончилась побоями.

- Удары наносились руками и ногами, без разбора, по различным частям тела. В довершение мужчина достал арбалет, угрожая, приставил его к голове матери и нажал на курок. Перепуганная женщина с трудом поняла, что оружие было не заряженным. Улучив момент, пенсионерка выбежала из дома. Несколько дней она ночевала в собственном сарае и у знакомых, боясь вернуться домой, - рассказывают в пресс-службе МВД.

Сейчас ее сын в изоляторе временного содержания Молодечненского РОВД, и ему грозит наказание более суровое, чем за пьяный дебош - в отношении него возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

- У задержанного изъяты два арбалета, обрез охотничьего ружья и патроны. Он пока отказывается объяснять причины произошедшего и рассказывать об обстоятельствах. Раньше тревожных сигналов из этой семьи не поступало, сам фигурант не попадал в поле зрения милиции. Хотя о неблагополучной ситуации наверняка знали соседи, - комментирует инспектор милиции Молодечненского РОВД Сергей Аминов.

В Беларуси проходит профилактическая акция «Дом без насилия!». Правоохранители намерены донести до белорусов, что насилие в любом виде - это неприемлемо. В прошлом году милиция выписала чуть меньше 7 тысяч защитных предписаний в адрес агрессоров - их обязали жить отдельно от семьи.