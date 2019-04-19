2019-04-19T17:01:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Генпрокурор: «Молодые люди по бестолковости употребляют наркотики»

По словам Конюка, надо взвесить и проанализировать ситуацию по смягчению антинаркотической 328-й статьи
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Конюк: "Надо взвесить ситуацию, проанализировать ее, чтобы не получилось так, что мы уничтожим какой-то слой молодых людей"Конюк: "Надо взвесить ситуацию, проанализировать ее, чтобы не получилось так, что мы уничтожим какой-то слой молодых людей"Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- Ваше мнение: нужно смягчать антинаркотическую 328-ю статью? - спросила «Комсомолка» у генпрокурора Александра Конюка.

- Я согласен с теми людьми, которые говорят, что распространителям, наркобаронам так называемым, надо еще больше увеличивать порог ответственности. Согласен с тем, что бывают такие моменты, когда молодые люди по бестолковости употребляют (наркотики - Ред.). Или предлагали закладки детям делать за деньги. Тут, конечно, надо подумать, - говорит Александр Конюк. - Надо взвесить ситуацию, проанализировать ее, чтобы не получилось так, что мы уничтожим какой-то слой молодых людей.

Про амнистию в отношении осужденных по статье 328 УК РБ сегодня, во время ежегодного Послания к народу и Национальному собранию, высказался и Александр Лукашенко.

– За наркотики никакой амнистии не будет! Если только посмотрим на какие-то персоналии, которые не распространяли, не производили, а употребляли. И то исключительно в персональном виде, а так - никогда в жизни. Мы не зря жесткие принимали решения, в том числе и законы, чтобы от них отступиться.

Также президент отметил:

– У нас каждый наркоман имеет два автомобиля, особенно кто производит и распространяет. Это не бедные люди. Нанюхались, накололись - поехали, совершили преступление. Погибли люди…

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