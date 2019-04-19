2019-04-19T18:22:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Четырех девушек в Бресте сбила на «зебре» 41-летняя автоледи на Fiat

Женщина сказала, что у ее машины отказали тормоза
Надежда БУТОВИЧ
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Двум из четырех пострадавших девушек потребовалась госпитализация.Двум из четырех пострадавших девушек потребовалась госпитализация.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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ДТП произошло в областном центре в пятницу, 19 апреля, информирует belta.by со слов Натальи Милюковой, официального представителя УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Брестчанка 1978 года рождения около 13.00 часов проезжала на своем легковом «Фиате» по улице Московская в сторону Партизанского проспекта, рядом с техническим университетом. В этот же момент проезжую часть хотели перейти по регулируемому пешеходному переходу несколько человек. Когда для пешеходов загорелся разрешающий зеленый свет, они ступили на дорогу. Однако автоледи не смогла затормозить и сбила сразу четырех девушек.

Прибывшим на место происшествия госавтоинспекторам водитель рассказала, что ДТП произошло по техническим причинам – у легковушки отказали тормоза. По данному факту проводится проверка, назначены экспертизы.

Пострадавших в аварии девушек с многочисленными ушибами и ссадинами доставили в больницу. После оказания медпомощи двух из пострадавших отпустили домой, двум другим потребовалась госпитализация.

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