В Бобруйске 2-летний малыш оделся и ушел из дома, пока никого из взрослых не было

Мальчик проснулся один в доме, сам оделся и ушел на улицу. Фото: pixabay.com.

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Избежать трагедии в Бобруйском районе помог счастливый случай – рядом оказался неравнодушный человек, рассказывает о происшествии «Вечерний Бобруйск».

Примерно в 11.00 часов в пятницу, 19 апреля, сельчанка из поселка Туголица ехала на личном авто в Бобруйск. На автодороге рядом с поворотом в сторону деревни Залесье водитель увидела малыша. Ребенок гулял на дороге совершенно один – взрослых рядом не наблюдалось.

В голове у жительницы Бобруйского района промелькнула страшная история, произошедшая недавно в Каменецком районе на Брестчине, о которой писала «Комсомолка», когда двухлетний Ваня Волошин, самовольно ушел из дома и погиб в мелиоративном канале.

Женщина остановилась и позвонила в милицию, сама же стала ждать правоохранителей вместе с мальчиком.

– Оперативники сразу же выехали на место. Выяснилось, что обнаруженный ребенок – двухлетний мальчик, проживающий в этой деревне Залесье вместе с родителями. Семья находится в базе СОП (Ред.: социально-опасное положение), – приводят журналисты слова Рустама Хамдамова, замначальника РОВД Бобруйского районного исполкома.

Известно, что папа трудится простым рабочим на одном из предприятий, а мама – в декретном отпуске по уходу за этим мальчиком. Мужчине в пятницу нужно было поехать в РОВД в райцентр, а жена поехала вместе с ним. За детьми, двумя мальчиками, они попросили посмотреть их дядю, который приходится двоюродным братом отца семейства.

Мужчина ушел помогать соседу по хозяйству, взял с собой старшего мальчишку, а 2-летнего малыша оставил дома спящим. Когда мальчик проснулся и не обнаружил никого рядом, он сам оделся и вышел на улицу.

С родителями ребенка провели профилактическую беседу.