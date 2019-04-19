2019-04-19T19:24:53+03:00
Политика
КП Беларусь

На стадионе «Олимпийский» в Киеве проходят дебаты Порошенко и Зеленского

Первым выступление начал Владимир Зеленский [трансляция]
Надежда БУТОВИЧ
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Дебаты Зеленского и Порошенко. Фото: strana.uaДебаты Зеленского и Порошенко. Фото: strana.ua
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Украина примкнула к экранам: в прямом эфире на территории НСК «Олимпийский» на двух расположенных напротив сценах действующий президент страны и его оппонент посоревнуются в ораторском мастерстве.

Зрителей на дебаты пропускали по билетам – каждый «квиток» – в сектор определенного кандидата. Рядом со стадионом бесплатно раздавалась геральдическая атрибутика, а некоторые развернули и торговые ряды: с шарфами в цветах национального флага. В СМИ сообщалась, что на беспрецедентные дебаты «без купюр» приехали люди со всей страны, из-за чего в столице случился транспортный коллапс.

Зеленский начал выступление первым, он говорил на украинском языке и сразу пошутил, что ощущает себя Вакарчуком (солистом группы Океан Эльзы), намекая на большое число людей на трибунах.

"Украина модна справедлива демократичная Украина! Мог ли я представить, что я простой хлопец с Кривого Рога буду бороться за кресло президента? (...) Я был сам за пана Порошенко, но ошибся. Мы ошиблись.."

"Я не политик я просто человек, который пришел сломать эту систему! Я результат – ваших ошибок и обещаний", – обратился он к Порошенко. И сказал в своем выступлении о том, что слова Порошенко отличаются от его действий.

Взяв свои "5 минут" Порошенко рассказал о "слабых местах Зеленского", задал открытый вопрос, сможет ли он быть достойным президентом, главнокомандующим - руководить воюющей страной? И "уколол", что Зеленский избегал повесток в армию.

Зрители поддерживали своих кандидатов на протяжении всего выступления громкими овациями, свистом и шумом. Затем кандидаты перешли к следующему "раунду" выступлений.

Дебати Порошенко та Зеленський на Ол мп йському. Дивитися Телеканал Прямий онлайн-трансляц я..#Прямий #дебати #PRM_UA

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