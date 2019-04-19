2019-04-19T19:53:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Директор турфирмы «Сандали Тревел» в Минске обманула клиентов на крупную сумму

Женщина присвоила более 29 тысяч рублей
Надежда БУТОВИЧ
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Мошенница заключала договоры займа, чтобы усыпить бдительность клиентов.Мошенница заключала договоры займа, чтобы усыпить бдительность клиентов.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В пресс-службе Следственного комитета сообщают о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Фигурантом уголовного дела стала 33-летняя директор столичного ООО «Сандали Тревел». В течение года бизнесвумен, обещая оказать туристические услуги, обманула десять клиентов. В итоге в период с декабря 2014 по ноябрь 2015 года мошенница завладела деньгами, предназначавшимися для предоплаты турпутевок, на сумму, превышающую 29 тысяч белорусских рублей.

Уточняется, что подписывая договора с гражданами и взимая предоплату, директор турфирмы даже не собиралась отправлять их в путешествие. Полученные деньги женщина тратила, как свои собственные.

– Кроме того, обвиняемая под предлогом развития бизнеса одолжила еще у двух граждан свыше 18 тысяч рублей. Часть из этой суммы она отдала нескольким недовольным клиентам, чтобы усыпить их бдительность. Кроме того, она заключала договоры займа, хотя заранее понимала, что возвращать ничего не будет, – пояснили в СК.

Во время расследования мошенницей был возмещен ущерб некоторым потерпевшим – на сумму более 30 тысяч рублей. Сейчас женщина под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано прокурору для передачи в суд.

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