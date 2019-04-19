Зеленский: «Почему поджигателя магазина «Рошен» нашли за пару часов, а убийцу Павла Шеремета не нашли?»

Во время дебатов Порошенко и Зеленский стояли на одной сцене, время от времени приближаясь друг к другу. Фото: REUTERS.

В Киеве состоялись дебаты между кандидатами в президенты Украины

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«Комсомолка» уже сообщала о беспрецедентных дебатах «без купюр», которые состоялись между кандидатами на пост президента Украины в пятницу, 19 апреля.

Встретившись на стадионе «Олимпийский» в Киеве, Петр Порошенко и Владимир Зеленский, выступили каждый с 5-минутной речью, затем получили возможность задать острые вопросы и вероятность услышать ответ на них.

Среди «неудобных» вопросов прозвучало имя белорусского журналиста Павла Шеремета, который погиб в Киеве в результате взрыва в собственном авто в июле 2016 года.

Последние годы до трагедии, Павел Шеремет жил в Украине, работал одним из руководителей «Украинской правды». Об именитом журналисте во время онлайн-дебатов вспомнил Владимир Зеленский:

– Почему поджигателя магазина «Рошен» нашли за четыре часа, а убийц Павла Шеремета до сих пор не нашли? – спросил у Порошенко кандидат в президенты.

В свою очередь Петр Порошенко на это вопрос не ответил, как и на другие: «Почему у одного из самых богатых людей в мире самая бедная страна; почему еще не освобождены украинские моряки; почему не снята неприкосновенность с депутатов?».

Действующий украинский президент смог сказать на это только, что «не записал вопросы», заданные Зеленским. И поменял тему, заговорив о Путине, российской армии и российской агрессии.