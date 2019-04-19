В Минске вспыхнул электросамокат, который принесли на ремонт

Жертв нет, но здание и имущество мастерской пострадало

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Возгорание случилось в четверг, 18 апреля, рассказали о происшествии в пресс-службе МЧС.

Около 18.00 часов из административного здания на улице Солтыса в Минске позвонили и сообщили о пожаре. Спасатели, прибывшие по вызову увидели сильное задымление в двухэтажном здании, из окон и дверей валили клубы черного дыма.

Оказалось, что ЧС произошла на первом этаже, где находится помещение мастерской по хранению, ремонту и обслуживанию легкого и тяжелого электротранспорта. Работники рассказали, что взяли на ремонт электросамокат, а он – загорелся.

Пожар удалось ликвидировать к 18.16 часам, эвакуация не потребовалась, среди работников пострадавших нет. Однако в огне поврежден сам неисправный электросамокат, другое имущество, дымом закоптились стены и потолок.

Причина пожара еще не установлено, но возможно, возгорание произошло из-за конструктивных недостатков электрооборудования.