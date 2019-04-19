Порошенко Зеленскому: «Вы не Голобородько, вы приехали не на троллейбусе и не на велосипеде!»

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После «периода дискуссий» и череды неудобных вопросов, о которых писала ранее «Комсомолка» у кандидатов на пост президента Украины осталось время только на заключительную речь.

Первым стал прощаться Зеленский.

Он начал, как говорится от обратного, похвалил Порошенко за достижения: безвиз, томос, мову и армию – «все, что написано на бигбордах», но затем обнулил все эти плюсы:

– Не понимаю, почему все эти достижения вы записали только себе. Во-первых, украинский язык был еще до вас. Безвиз? Это победа, но это победа, за которую боролись еще до того, как вы стали президентом Украины. Томос? Это победа, но победа в первую очередь Филарета, который боролся за украинскую церковь еще до президентства, еще в то время, когда вы были прихожанином Московского патриархата, – сказал Зеленский.

Завершая речь, Владимир Зеленский всем «подякувал» и, как в начале дебатов, пообещал, что придет и сломает систему.

Затем последнее слово взял Порошенко.

Действующий президент подчеркнул, что Зеленский – талантливый актер, сделавший много разных интересных продуктов. Он особо выделил начало дискуссии и предложил продолжить ее «на Общественном вещании». И обратил внимание, что «для людей» так и не прозвучала стратегия, направление и шаги кандидата в президенты Зеленского.

– Как вы собираетесь защищать страну? Вы живете прошлым, вам все дал Коломойский… Мы должны защищать страну без вас, – пояснил Порошенко. – Вы не Голобородько, вы приехали не на троллейбусе и не на велосипеде! Почему вы прячетесь от украинского народа?!

Затем кандидатам дали еще по минуте, где повторились та же критика и та же тональность речей. В конце дебатов «без купюр» прозвучал гимн Украины.