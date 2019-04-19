МИД о Бабиче: «Господин посол не видит разницы между федеральным округом и независимым государством»

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Резюмируя выступление Александра Лукашенко во время Послания и заявление одной из белорусских депутатов, посол России в Беларуси Михаил Бабич сказал, что все сказанное «не имеет под собой ни малейших оснований». За разъяснениями данного комментария журналисты портала tut.by обратились в пресс-службу белорусского МИДа.

В дипведомстве, отвечая на вопрос, напомнили о схожих «эмоциональных заявлениях» Бабича и комментарии МИДа на них в марте 2019 года.

– Господин посол не видит абсолютно никакой разницы между федеральным округом России и независимым государством. Хотя в Послании президент Беларуси полностью четко и ясно высказался по поводу независимости нашей республики и о скептическом отношении к нашей многовековой истории со стороны отдельных зарубежных политиков, – прозвучало пояснение от Анатолия Глаза, начальника управления информации и цифровой дипломатии МИДа.

А затем пресс-секретарь напомнил, что на протяжении длительного периода внешние силы предпринимали безуспешные попытки разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов.

– То, что не удалось ряду этих внешних сил на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно получается у господина Бабича в течении буквально последних нескольких месяцев, – констатировали в дипведомстве.