2019-04-20T12:27:01+03:00
Спорт
КП Беларусь

После первого игрового дня в матче Австралия – Беларуси счет 1:1

В полуфинале Кубка федерации Арина Соболенко принесла первое очко
Захар ПЛАТОНОВ
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Виктория Азаренко не смогла обыграть твою напараницу. Фото: twitter.com/FedCupВиктория Азаренко не смогла обыграть твою напараницу. Фото: twitter.com/FedCup
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В Брисбене проходит полуфинал Кубка федерации. Рано утром по белорусском времени состоялись одиночные матчи.

Арина Соболенко сломила сопротивление Саманты Стосур. Матч продолжался 2 часа 47 минут!

Саманта Стосур (77 WTA) - Арина Соболенко (10 WTA)

5:7, 7:5, 3:6

Во второй игре первого дня встречали Эшли Барти и Виктория Азаренко. Интересно, что в этом году они на турнирах WTA вместе играли в парном разряде. Австралийку в этот день было очень трудно остановить, ей удавалось практически все.

Эшли Барти (9 WTA) – Виктория Азаренко (61 WTA)

7:6, 6:3

Завтра рано утром пройдут одиночные встречи и парная игра.

Арина Соболенко принесла первое очко в матча Австралия - Беларусь. Фото: twitter.com/FedCup

Арина Соболенко принесла первое очко в матча Австралия - Беларусь. Фото: twitter.com/FedCup

У Арины Соболенко последний месяц получился не слишком успешным, за сборную они начала с победы. Фото: twitter.com/FedCup

У Арины Соболенко последний месяц получился не слишком успешным, за сборную они начала с победы. Фото: twitter.com/FedCup

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