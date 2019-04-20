После первого игрового дня в матче Австралия – Беларуси счет 1:1
В Брисбене проходит полуфинал Кубка федерации. Рано утром по белорусском времени состоялись одиночные матчи.
Арина Соболенко сломила сопротивление Саманты Стосур. Матч продолжался 2 часа 47 минут!
Саманта Стосур (77 WTA) - Арина Соболенко (10 WTA)
5:7, 7:5, 3:6
Во второй игре первого дня встречали Эшли Барти и Виктория Азаренко. Интересно, что в этом году они на турнирах WTA вместе играли в парном разряде. Австралийку в этот день было очень трудно остановить, ей удавалось практически все.
Эшли Барти (9 WTA) – Виктория Азаренко (61 WTA)
7:6, 6:3
Завтра рано утром пройдут одиночные встречи и парная игра.
Арина Соболенко принесла первое очко в матча Австралия - Беларусь. Фото: twitter.com/FedCup
У Арины Соболенко последний месяц получился не слишком успешным, за сборную они начала с победы. Фото: twitter.com/FedCup
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