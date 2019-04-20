Александр Лукашенко о посетителях Куропат: «Кто прокололся, кто нанюхался этой гадости. Есть некоторые, кто и по-большому там»

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Во время сегодняшнего субботника Александр Лукашенко рассказал свою позицию о снесении крестов в Куропатах:

- Какие ко мне претензии? Меня попросили, потребовали, меня упрекали постоянно, почему там нет порядка. Но и на "Большом разговоре" я сказал: "Хорошо, если на то пошло, надо президенту и здесь порядок навести, я постараюсь". Люди, которым было поручено, с душой пришли, вычистили эту территорию, огородили легким заборчиком. Там еще не закончено. На забор мы вывесим цветы, как на проспекте Победителей на разделительной полосе. Мы сделаем ворота, чтобы туда люди могли зайти и выйти.

Кресты, установленные жертвам сталинских репрессий, начали сносить в начале апрелФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Глава государства рассказал и о других причинах, почему было принято решение установить ограду у мест захоронения. По его словам, доходило до того, что некоторые люди справляли в этом месте свои физиологические потребности.

- Мне стыдно даже вам говорить, когда мне показали фотографии, что там творится... Стоит за деревом лоботряс, "бел-чырвона-белы сцяг", и поливает это дерево. Там же ни туалетов, ничего не было. Они пришли - кто прокололся, кто нанюхался этой гадости... Есть некоторые, кто и по-большому там. Но, самое главное, не было огорожено: люди выгуливали собак по этим могилам, по головам людей, которые там лежат, которым не надо эта политика. Настоящее кладбище, где люди похоронены, и никто не знает, где эта могилка, - констатировал президент.

- И посмотрите, там крестов навбивали на этом кладбище больше, чем деревьев. А ты, когда забивал этот крест, думал о том, что там голова погибшего человека, что ты загоняешь этот крест в его тело или голову. Если уж хотели эти кресты там прикрепить, так возьмите этих "страдающих" католиков и православных, которые вдруг возбудились (священнослужители), пойдите туда, освятите и привяжите этот крестик к дереву, чтобы в голову не вбивать этот крест там, - продолжил президент.

Александр Лукашенко упомянул и о крестах высотой в несколько метров, которые ранее были установлены по периметру урочища. "Это что, для тех людей?! Это политика, это надо было показать. А что показать, я не понимаю", - отметил он.

- Поэтому я поручил по-христиански, по-мусульмански, по-иудейски (там же разные люди). И кто-то из мусульман правильно заметил, когда католики там начали возмущаться: чего вы, говорит, расстраиваетесь, злитесь - там же и мусульмане, и евреи, не только христиане - православные и католики, - рассказал президент.

Александр Лукашенко считает, что те кресты по 5-7 м высотой были установлены не от души и небескорыстно:

- Я пытался сделать от души. И это еще не окончание. Мы приведем в порядок это урочище. Мы извинимся перед этими людьми за то, что мы ворошим их прах. Они же оттуда на нас смотрят и думают: "Люди, зачем вы, оставьте нас в покое". Они этого хотят. Любой умерший человек, который находится там, в земле, думает только одно: "Я ушел, живите вы, долго живите, только не ворошите мой прах". А мы каждый год, политизируя проблему, топчемся по их головам. Это ненормально. Это моя точка зрения. Может быть, у кого-то иная, - сказал Александр Лукашенко. - Может, какой-то другой президент придет и начнет искать какой-то консенсус и опять перероет эти могилы. Пока я президент, этого не будет.

Глава государства заверил, что никому не будет запрещено посещать урочище по установленным правилам.

- Но по этим правилам. И отдать дань уважения тем, кто был застрелен в 30-е, 40-е, еще в какие-то годы. Мы сегодня даже не знаем: это только сталинские репрессии или там хоронили и подзахоранивали еще кого-то, или там фашисты расстреливали людей. Мы же этого не знаем. И я не сторонник, чтобы опять копошиться и рыться от раскопок до архивов. Надо отдать дань уважения тем, кто там лежит. Не надо их делить на евреев, украинцев, русских, поляков или белорусов. Это наши люди, даже если их туда привезли из России, Украины или Австрии. Не надо их ворошить. Им надо отдать дань уважения, как мы это делаем в "Тростенце", - заявил он.

"Думаю, придет время. Мне надо еще серьезно подумать над этими вопросами. И когда мы окончательно обустроим это урочище, мы еще на эту тему поговорим", - резюмировал белорусский лидер.