Католики Беларуси отмечают Пасху

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Католики Беларуси встретили один из важнейших христианских праздников – Пасху. Накануне, 20 апреля у верующих Великая суббота. Католики первыми из христиан встречают Пасху. К празднику готовились семьи верующих: убирали дома, пекли булки, красили яйца. Сегодня в костелах Беларуси можно освятить пасхальную пищу.

С праздником соотечественников поздравил президент:

- Это великое таинство воплощает в себе самые сокровенные мечты, знаменует торжество жизни и добра, служит неисчерпаемым источником духовной стойкости. Пасхальные дни напоминают нам о неизменных христианских ценностях, раскрывают лучшие душевные качества, укрепляют мир и согласие в обществе, - сказал Александр Лукашенко.

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