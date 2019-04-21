2019-04-21T13:57:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Католики Беларуси отмечают Пасху

Накануне, 20 апреля у верующих Великая суббота.
Григорий ГРИБОВ
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Католики Беларуси отмечают Пасху.Католики Беларуси отмечают Пасху.
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Католики Беларуси встретили один из важнейших христианских праздников – Пасху. Накануне, 20 апреля у верующих Великая суббота. Католики первыми из христиан встречают Пасху. К празднику готовились семьи верующих: убирали дома, пекли булки, красили яйца. Сегодня в костелах Беларуси можно освятить пасхальную пищу.

С праздником соотечественников поздравил президент:

- Это великое таинство воплощает в себе самые сокровенные мечты, знаменует торжество жизни и добра, служит неисчерпаемым источником духовной стойкости. Пасхальные дни напоминают нам о неизменных христианских ценностях, раскрывают лучшие душевные качества, укрепляют мир и согласие в обществе, - сказал Александр Лукашенко.

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