2019-04-21T10:56:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Митрополит Кондрусевич: «Самое главное – это духовная свобода человека»

Глава католической церкви в Беларуси поздравил всех католиков с Пасхой
Григорий ГРИБОВ
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Митрополит Кондрусевич: «Самое главное – это духовная свобода человека».Митрополит Кондрусевич: «Самое главное – это духовная свобода человека».
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- Cлово «Пасха» происходит от еврейского «песах», что значит «переход, выход». Евреи и сегодня празднуют Песах, Пасху, вспоминая чудо избавления от египетского рабства, - рассказал глава католической церкви в Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич. -Иисус Христос вывел человечество из другого рабства – греховного. Христианство только взяло то же название, но дало этому событию другую трактовку", – объяснил митрополит.

Самое главное – это духовная свобода человека, для которой Христос и спас людей, рассказал Кондрусевич.

- Это очень великий дар, который получило человечество, и одновременно задание. Мы все хорошо знаем, что все мы грешники. Святой Иоанн апостол хорошо говорит: «Тот, кто думает, что он без греха, обманывает самого себя». И нам нужно каждый день выходить из греховного рабства", – сказал митрополит.

Он признает – хороша традиция освятить яйца перед Пасхой, но ее недостаточно.

- Нужно открыть свое сердце навстречу Божией милости, стать похожим на блудного сына, который сказал: «Встану и пойду к моему духовному Отцу, а он меня не отвергнет», – призывает Кондрусевич и всех католиков, и всех людей и поздравляет с Пасхой.

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