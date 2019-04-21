2019-04-21T11:42:03+03:00
Спорт
КП Беларусь

Кубок федерации. Беларусь уступила Австралии. Дело дошло до решающей партии

Наши теннисистки боролись до последнего
Захар ПЛАТОНОВ
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Виктория Азаренко провела три игры за сборную в Австралии. Фото: tennis.byВиктория Азаренко провела три игры за сборную в Австралии. Фото: tennis.by
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В Брисбене второй игровой день полуфинала Кубка федерации начался с одиночных матчей.

Как и днем ранее что-то противопоставить австралийке Эшли Барти было трудно. Она в двух сетах обыграла Арину Соболенко.

Эшли Барти – Арина Соболенко - 6:2, 6:2

Виктория Азаренко обыграла Саманту Стосур.

Виктория Азаренко – Саманта Стосур - 6:1, 6:1

Таким образом победитель решался в парной игре. На корт вышли те же теннисистки, которые играли в одиночных встречах.

Если первый сет остался за австралийками, то второй выиграли белоруски. Решающий третий сет остался за Барти и Стосур, они сделали на один брейк больше.

Саманта Стосур (Австралия) / Эшли Барти (Австралия) – Виктория Азаренко (Беларусь) / Арина Соболенко (Беларусь) - 7:5, 3:6, 6:2.

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