КП Беларусь
Кубок федерации. Беларусь уступила Австралии. Дело дошло до решающей партии
Наши теннисистки боролись до последнего
Виктория Азаренко провела три игры за сборную в Австралии. Фото: tennis.by
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В Брисбене второй игровой день полуфинала Кубка федерации начался с одиночных матчей.
Как и днем ранее что-то противопоставить австралийке Эшли Барти было трудно. Она в двух сетах обыграла Арину Соболенко.
Эшли Барти – Арина Соболенко - 6:2, 6:2
Виктория Азаренко обыграла Саманту Стосур.
Виктория Азаренко – Саманта Стосур - 6:1, 6:1
Таким образом победитель решался в парной игре. На корт вышли те же теннисистки, которые играли в одиночных встречах.
Если первый сет остался за австралийками, то второй выиграли белоруски. Решающий третий сет остался за Барти и Стосур, они сделали на один брейк больше.
Саманта Стосур (Австралия) / Эшли Барти (Австралия) – Виктория Азаренко (Беларусь) / Арина Соболенко (Беларусь) - 7:5, 3:6, 6:2.