В Украине выбирают президента: сегодня решающий тур

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В воскресенье, 21 апреля, в Украине проходит второй тур выборов президента. В бюллетене две фамилии: Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Избирательная кампания перед вторым туром была непредсказуемой. Вся страна наблюдала за видеобатлами кандидатов и дебатами на стадионе. Теперь пришло время сделать решающий выбор.

В Украине работает 29 888 избирательных участков. Для работы на избирательных участках ЦИК набрала более 60 тысяч членов избирательных комиссий. За проведением повторного голосования на выборах президента Украины следят 2 700 официальных наблюдателей от 20 международных организаций и 21 иностранного государства.

По состоянию на 11:00 в полицию поступило 179 заявлений о нарушениях избирательного процесса. Большинство нарушений связано с незаконной агитацией.

В 11 утра Владимир Зеленский проголосовал на участке 800489, что на проспекте Героев Сталинграда– в Колледже морского и речного флота. Журналистам он сказал, что его утро прошло в кругу семьи. Зеленский нарушил законодательство а именно тайну голосования! Он показал журналистам свой бюллетень с галочкой напротив своей фамилии. За это кандидату грозит штраф.

Пока Владимир Зеленский голосовал, действующий президент Петр Порошенко, посетил, вместе с женой и младшим сыном Михаилом, службу по случаю Вербного воскресенья. После этого он отдал свой голос на участке в Доме офицеров.

Первые результаты «Национального экзит-полла 2019» после второго тура президентских выборов в Украине будут обнародованы в 20.00, это будет информация по состоянию на 18.00, сообщила директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина. Уточненные данные будут обнародованы не в 23.00, как после первого тура, а на час раньше, в 22.00, сказала Бекешкина. Поскольку в бюллетенях всего два кандидата, обработка данных опроса на выходе с избирательных участков пройдет быстрее, отметила она.

Избирательные участки открыты в посольстве в Минске и украинском консульстве в Бресте. Принять участие в выборах президента Украины смогут около 13 тысяч украинских граждан, проживающих в Беларуси и имеющих право избирательного голоса. Участки открыты с 8.00 до 20.00.