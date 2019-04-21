2019-04-21T13:06:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Православные отмечают Вербное воскресение

Согласно Евангелию, Иисус Xристос направлялся с учениками из Вифании, где он воскресил Лазаря, в Иерусалим для празднования Пасхи
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
Православные отмечают Вербное воскресение.Православные отмечают Вербное воскресение.
Изменить размер текста:

Вербное воскресенье отмечают православные христиане 21 апреля. «Вербное воскресенье» — церковный двунадесятый праздник Входа Господня в Иерусалим, отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой. Согласно Евангелию, Иисус Xристос направлялся с учениками из Вифании, где он воскресил Лазаря, в Иерусалим для празднования Пасхи. На подходе к городу Xристос увидел привязанного к дереву осла, на котором и въехал в город. Жители Иерусалима, узнавшие о чуде воскресения Лазаря, восторженно приветствовали Спасителя пальмовыми ветвями и хвалебными песнопениями. На дорогу, по которой ехал Иисус, люди бросали пальмовые ветви и стелили свои одежды. В память об этом событии в христианских храмах в день праздника принято освящать украшенные ветви деревьев. В наших широтах место пальмовой ветви заняла верба, а неделю перед праздником стали называть «Вербной», или «Вербницей».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Белавиа» получила еще два новых Embraer
В Украине выбирают президента: сегодня решающий тур
Кубок федерации. Беларусь уступила Австралии. Дело дошло до решающей партии
Митрополит Кондрусевич: «Самое главное – это духовная свобода человека»
Католики Беларуси отмечают Пасху
Мотоцикл столкнулся с Форд: разыскиваются очевидцы аварии на Рокоссовского
Александр Лукашенко о посетителях Куропат: «Кто прокололся, кто нанюхался этой гадости. Есть некоторые, кто и по-большому там»
Семейный капитал разрешат разморозить до совершеннолетия ребенка
Какой будет погода на Пасху?
МВД опубликовало видео задержания с поличным начальника гомельской госинспекции по карантину растений
После первого игрового дня в матче Австралия – Беларуси счет 1:1
Могилевчанин избивал беременную жену из-за зефира
Александр Лукашенко пойдет на субботник
Пластиковые цветы на кладбищах опасны
В ЕАЭС хотят запретить неперерабатываемый пластик
МИД о Бабиче: «Господин посол не видит разницы между федеральным округом и независимым государством»
Порошенко Зеленскому: «Вы не Голобородько, вы приехали не на троллейбусе и не на велосипеде!»
В Минске вспыхнул электросамокат, который принесли на ремонт
Зеленский: «Почему поджигателя магазина «Рошен» нашли за пару часов, а убийцу Павла Шеремета не нашли?»
Директор турфирмы «Сандали Тревел» в Минске обманула клиентов на крупную сумму
На стадионе «Олимпийский» в Киеве проходят дебаты Порошенко и Зеленского
В Бобруйске 2-летний малыш оделся и ушел из дома, пока никого из взрослых не было
Четырех девушек в Бресте сбила на «зебре» 41-летняя автоледи на Fiat
На Пасху на границе откроют пункты упрощенного пропуска
Не хотелось жаловаться: пенсионерка ночевала в сарае, потому что сын бил и угрожал арбалетом
Генпрокурор: «Молодые люди по бестолковости употребляют наркотики»