Православные отмечают Вербное воскресение

Изменить размер текста: A A

Вербное воскресенье отмечают православные христиане 21 апреля. «Вербное воскресенье» — церковный двунадесятый праздник Входа Господня в Иерусалим, отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой. Согласно Евангелию, Иисус Xристос направлялся с учениками из Вифании, где он воскресил Лазаря, в Иерусалим для празднования Пасхи. На подходе к городу Xристос увидел привязанного к дереву осла, на котором и въехал в город. Жители Иерусалима, узнавшие о чуде воскресения Лазаря, восторженно приветствовали Спасителя пальмовыми ветвями и хвалебными песнопениями. На дорогу, по которой ехал Иисус, люди бросали пальмовые ветви и стелили свои одежды. В память об этом событии в христианских храмах в день праздника принято освящать украшенные ветви деревьев. В наших широтах место пальмовой ветви заняла верба, а неделю перед праздником стали называть «Вербной», или «Вербницей».