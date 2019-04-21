«Белавиа» получила еще два новых Embraer

А два «бэушных» Boeing 737-800 авиакомпания получит до конца апреля

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Флот авиакомпании «Белавиа» пополнился двумя новыми самолетами Embraer. Первый – Embraer 195 – приземлился в национальном аэропорту «Минск» в субботу, 20 апреля, второй - Embraer – 175 ожидают в Минске сегодня, 21 апреля.

Оба воздушных судна выполнены в двухклассной компоновке и прибудут в Минск прямиком с завода-изготовителя Embraer в Бразилии.

- Оставив позади 12 тыс. километров, сменив 4-ре климатические зоны и 6 часовых поясов, борт благополучно приземлился в Национальном аэропорту «Минск», сообщает пресс-служба авиакомпании. - После завершения всех формальностей, самолёты отправятся в свой первый полет. Планируется, что они будут использоваться на всех регулярных рейсах авиакомпании.

Также в этом месяце «Белавиа» получит два «бэушных» Boeing 737-800 – их авиакомпания взяла в оперативный лизинг.

Напомним, Напомним, «Белавиа» планирует обновить половину воздушного флота за три года. В 2018 году уже были приобретены в собственность три новых самолета Embraer. Сделка стоимостью 90 миллионов долларов была профинансирована «Банком Развития» и бразильскими финансовыми структурами. В 2019 году планировалось взять в лизинг четыре самолета Embraer и два Boeing-737 MAX8. Однако из-за двух авиакатастроф поставки приостановились до выяснения все обстоятельств катастрофы.

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