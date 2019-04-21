Беларусь прекратила экспорт нефтепродуктов

Это связано с посевной кампанией

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Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко отметил, что на время проведения посевной кампании Беларусь вводит ограничение на поставку светлых нефтепродуктов по всем экспортным направлениям.

Об этом чиновник заявил в эфире телеканала ОНТ.

По данным Белстата, в январе-ноябре 2018 года Беларусь экспортировала 11,1 млн тонн нефтепродуктов. В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов вырос на 28,4% до 6,04 млрд долларов.