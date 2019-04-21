Первые экзитполы: Зеленский набирает 79%, Порошенко – 21%

Данные национального экзитпола, который проводят сразу три социологические агенства, будут опубликованы только в 20.00

Изменить размер текста: A A

В прессу «утекли» данные первых экзитполов (результатов опросов на выходе с избирательных участков. Данные по состоянию на 12.00, которые собрала компания New Image Marketing Group, появились в распоряжении РИА Новости. По этим данным Владимир Зеленский набирает 71,8%. У действующего главы государства Петра Порошенко по состоянию на 12:00 — 28,2% голосов.

По информации NIMG, на юге Украины за Зеленского проголосовали 73,4% граждан, за Порошенко — 26,6%; на востоке — 88,8% и 11,2% соответственно; на западе — 55,6% и 44,4%, в центральной части — 72,9% и 27,1%.

Украинская журналист Соня Кошкина приводит свои инсайдерские данные по состоянию на 14.00. Согласно им, за Зеленского проголосовали 78,8% избирателей, за Порошенко - 21.1%.

Интересно, что в Украине действует эмбарго на их публикацию данных экзитполов до 20:00. Однако требование не распространяется на другие страны. Отмечается, что приведенные данные экзитполов РИА Новости получило за пределами Украины.

Общая явка по стране на 15:00 - 47,87%. В первом туре явка на это же время достигла только 45.11%.

Напомним, сегодня в Украине сегодня выбирают президента: идет второй, решающий тур.