Самые последние данные экзитполов: за Зеленского проголосовали 73,7%, за Порошенко – 25,3%

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Только начиная с 20.00, когда в Украине закрылись избирательные участки, согласно законодательству, можно публиковать результат экзитполов – то есть опросов на выходе с избирательных участков. Такие опросы достаточно точно показывают предпочтения граждан. Проводят три экзитпола. Первый - организованный Украинским центром экономических и политических исследований Александра Разумкова, фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, его считают Национальным. Второй проводят по заказу американской компании Global Management Association Corporation (она работает в интересах американских СМИ) и британского издания The Independent.

Третий экзитпол организовал телеканал «1+1», который принадлежит Игорю Коломойскому – партнеру Владимира Зеленского. Собственный экзитпол проводил также новостной телеканал «112».

Результаты такие:

По версии Национального экзитпола (данные на 18.00):

За Зеленского 73,2%, за Порошенко – 25,8%

По версии Global Management Association Corporation:

За Зеленского – 73,7%, за Порошенко – 26,3%

По версии телеканала «1+1»:

За Зеленского – 72,7%, за Порошенко – 27,3%

Напомним, сегодня в Украине сегодня выбирают президента: идет второй, решающий тур.