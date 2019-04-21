Ермошина предложила дату президентских выборов 2020 года

И объяснила, почему выборы в парламент можно проводить в четверг

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Президентские выборы в Беларуси могут быть назначены на весенней сессии парламента в 2020 году, рассказала в эфире телеканала СТВ председатель ЦИК Лидия Ермошина,

- Думаю, чтобы не созывать внеочередную сессию парламента, именно на весенней сессии не только будет названа дата - будут назначены выборы, - сказала Лидия Ермошина.

Она отметила, что к 30 августа в основном все избиратели находятся по месту жительства, потому что 1 сентября начинается учебный год. И работают все учебные заведения, где размещаются участки для голосования.

По мнению главы ЦИК, этот период приемлем с точки зрения ведения предвыборной агитации

- Но, возможно, кандидатов не очень устроит эта дата в силу того, что многие избиратели в период предвыборной агитации будут находиться в других местах, где-то в отпусках, - добавила Лидия Ермошина.

Она прокомментировала предложенную Александром Лукашенко дату парламентских выборов. Напомним, он сказал, что хорошей датой для проведения этих выборов является 7 ноября. Но это четверг, а выборы в Беларуси обычно проводятся в воскресенье.

- Избирательное законодательство ставит ограничения только в отношении выборов президента: они всегда должны проходить в воскресенье. Что касается всех других избирательных кампаний и референдумов, то не указывается день недели, в который должны проходить выборы. Но здесь может быть другое осложнение. Постановлением Совета Министров у нас перенесены рабочие дни именно в эту неделю: 7, 8, 9, 10 ноября - нерабочие дни, отрабатываем потом 16 ноября. Очень многие уедут на эти четыре дня, что может негативно отозваться на явке избирателей. ЦИК будет предлагать с учетом всех этих обстоятельств другую дату. Считаю, что хорошая, приемлемая дата, которая бы устроила всех организаторов, - воскресенье 17 ноября, так как 16 ноября - рабочая суббота, - отметила Лидия Ермошина, ее слова приводит belta.by.