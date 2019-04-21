2019-04-21T22:16:12+03:00
Политика
КП Беларусь

Порошенко позвонил Зеленскому и предложил ему свою помощь

Действующий президент Украины признал победу своего оппонента на выборах
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Зеленский празднует победу. фото: REUTERSЗеленский празднует победу. фото: REUTERS
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Лидирующий кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что ему уже позвонил оппонент и действующий украинский лидер Петр Порошенко. Он поздравил команду "Зе!" с победой и предложил свою помощь.

- Только что он поздравил с победой. Я очень благодарен ему. Он сказал, что я могу рассчитывать на его помощь в любое время. Он признал победу мою и моей команды, - сказал Зеленский во время своей речи после оглашения данных последнего экзитпола.

Сам Порошенко ранее говорил, что он и вся его команда готовы оказывать помощь будущему президенту.

- Хочу подчеркнуть, что лично я и вся моя команда готовы подставить плечо президенту во всех его решениях, которые будут отвечать национальным интересам Украины и приближать нас к Евросоюзу и НАТО, - сказал украинский лидер.

По словам Порошенко, между официальным объявлением выборов и инаугурацией он готов без ограничений "тратить любое время для того чтобы помочь новому президенту войти в курс дел в мельчайших деталях".

- Более того я готов передать ему всю сеть международной поддержки Украины. Эту сеть, которую мы так бережно выстраивали годами, - отметил президент.

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