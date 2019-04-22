Владимир Зеленский: Мы будем перезагружать минский процесс

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Победивший по данным экзит-поллов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что он будет продолжать минский процесс разрешения ситуации на Донбассе, и даже несмотря на кадровые перестановки будет действовать в нормандском формате.

- Мы будем действовать, в любом случае, в нормандском формате, будем продолжать минский процесс, будем его перезагружать, я думаю, у нас будут замены кадровые, в любом случае, будем продолжать минское направление, - сказал Зеленский.

Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов. По данным Национального экзит-полла, Зеленский лидирует с большим отрывом.

Действующий президент Петр Порошенко признал свое поражение. По словам Зеленского, его оппонент уже позвонил ему и поздравил его с победой, пообещав помогать и ввести его в курс дел.

Напомним, в феврале 2015 года в Минске за столом переговоров встретились президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель. "Нормандская четвёрка" приняла "Минские соглашения". Они предусматривали прекращение огня, обмен пленными и другие меры по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Но конфликт не разрешен до сих пор, звучат предположения, что минский процесс нужно перезапускать.